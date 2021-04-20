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كلوب: دوري السوبر فاجأني.. ورأيي السلبي لن يتغير

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كلوب رفض في عام 2019 فكرة إقامة دوري السوبر الأوروبي

كلوب: دوري السوبر فاجأني.. ورأيي السلبي لن يتغير

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ليدز - د ب أ

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أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن رأيه السلبي إزاء دوري السوبر الأوروبي لم يتغير ، مشددا على أهمية "عنصر المنافسة في كرة القدم".

وأعلن 12 ناديا من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا من بينهم ليفربول عن خطة لإطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي بمشاركة 20 فريقا على أن يكون 15 من هذه الفرق أطراف دائمين في البطولة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أي ميديا" عن كلوب تكراره للحديث الذي أدلى به في 2019 حينما قال أتمنى ألا تقام بطولة دوري السوبر الأوروبي أبدا، وأضاف: لم يتغير الأمر، رأيي ما زال كما هو.

وأوضح: إنه قرار قاس، الناس ليست سعيدة بذلك، يمكنني تفهم ذلك لكن لا يمكنني أن أقول الكثير عن الأمر لأننا لم نشارك في أي خطوات، لا اللاعبين ولا أنا، لم نعلم بالأمر.

وتابع: ليس لدي مشكلة مع دوري أبطال أوروبا، أحب عنصر المنافسة في كرة القدم، تعجبني حقيقة أن وست هام قد يشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل ، لا أريدهم أن يفعلوا ذلك لأنني أيضا أحاول تحقيق نفس الأمر، لكن يعجبني أن لديهم فرصة.

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