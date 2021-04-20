ماسون "29 عاماً" يتولى تدريب توتنهام خلفاً لمورينيو

أكد نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء، إسناد مهمة تدريب الفريق إلى المدرب ريان ماسون بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي.

ويأتي هذا بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق الاثنين بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية ما أبعد الفريق عن المنافسة على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي والمؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وكان ماسون "29 عاما" ، اللاعب السابق في خط وسط كل من توتنهام وهال سيتي ، اضطر لاعتزال اللعب في 2018 .

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إلى أنه سيتم تصعيد ماسون من منصب مدير تطوير اللاعبين بالنادي ليتولى منصب المدرب المؤقت للفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

ويعاون ماسون في هذه المهمة كل من كريس باول ونيدجل جيبس كما سيعود ميشيل فورم إلى توتنهام كمدرب لحراس مرمى الفريق.

ويواجه ماسون في أول مباراة له بالمسؤولية اختبارا صعبا حيث يلتقي ساوثهامبتون غدا الأربعاء ثم يخوض اختبارا أكثر صعوبة في المباراة التالية التي يلتقي فيها مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل على استاد ويمبلي في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقال دانيال ليفي رئيس نادي توتنهام على موقع النادي بالانترنت: لدينا ثقة كبيرة في هذا الفريق ولاعبيه الموهوبين. أمامنا نهائي كأس رابطة المحترفين وست مباريات متبقية في الدوري الإنجليزي، ويتعين علينا الآن تركيز كل طاقاتنا على إنهاء الموسم بشكل جيد.