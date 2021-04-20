محكمة إسبانية تطالب اليويفا والفيفا بعدم عرقلة دوري السوبر

طالبت محكمة تجارية إسبانية يوم الثلاثاء في حكم أولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا) بعدم عرقلة جهود 12 ناديا بارزا في أوروبا لتأسيس دوري السوبر.



ولم يتضح على الفور ماهية السلطة، التي تتمتع بها المحكمة التجارية في مدريد والتي تفصل في المنازعات القانونية الخاصة بالشركات، على الفيفا واليويفا ومقرهما سويسرا.



وقالت المحكمة في حكمها الذي اطلعت عليه رويترز إن الفيفا واليويفا وجميع الاتحادات الوطنية المنضوية تحت لوائهما يجب ألا تتبنى أي إجراء يحظر أو يقيد أو يحد أو يضع شروطا بأي شكل من الأشكال لتأسيس دوري السوبر.



ويرأس مشروع دوري السوبر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد والشركة التي تأسست لإدارة البطولة مقرها مدريد.



وتقدمت الشركة بطلب إلى المحكمة الإسبانية للحصول على أمر قضائي يمنع الجهات المشرفة على كرة القدم من اتخاذ أي إجراء ضد دوري السوبر. ويمنع قرار القاضي بشكل مبدئي الفيفا واليويفا من القيام بأي خطوة على الأقل خلال فترة نظر الإجراءات القانونية.



ويأتي قرار المحكمة بعد أن حذر الفيفا واليويفا من أنهما سيفرضان عقوبات على الأندية واللاعبين المشاركين في دوري السوبر الذي يهدف لمنافسة دوري الأبطال.