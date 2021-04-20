مشاركة برشلونة في دوري السوبر مربوطة بشرط

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن مشاركة برشلونة في دوري السوبر الأوروبي الجديد ستكون مشروطة بتصويت أعضاء النادي لصالح المقترح.



وقالت محطة "تي في "3 التلفزيونية الكاتالونية إن العقد الذي وقعه جوان لابورتا رئيس برشلونة مع 11 ناديا مؤسسا آخر يتضمن بندا يسمح للنادي بالتراجع عن الاتفاق في حال عدم موافقة أعضائه.



وأضاف التقرير أن لابورتا اجتمع مع رونالد كومان مدرب برشلونة اليوم الثلاثاء لشرح موقف النادي من دوري السوبر ويعتزم التحدث إلى قادة الفريق ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو الأربعاء.