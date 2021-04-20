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منتخبا السعودية ومصر يترقبان قرعة أولمبياد طوكيو

المنتخب السعودي الأولمبي

منتخبا السعودية ومصر يترقبان قرعة أولمبياد طوكيو

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العربية. نت

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تسحب يوم الأربعاء قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، والتي تشهد مشاركة منتخبات السعودية ومصر.

ويأتي المنتخب المصري في التصنيف الثالث، بينما يحل الأخضر السعودي في التصنيف الرابع.

ويضم التصنيف الأول منتخبات كل من اليابان والأرجنتين والبرازيل وكوريا الجنوبية، فيما دخلت إسبانيا والمكسيك وألمانيا وهندوراس ضمن التصنيف الثاني.

وإضافة إلى مصر تأتي منتخبات نيوزلندا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا في التصنيف الثالث، بينما تظهر فرق أستراليا وفرنسا ورومانيا إلى جوار السعودية في التصنيف الرابع.

وطبقا لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فقد تم تصنيف المنتخبات وفقا للأداء على مدار آخر 5 دورات أولمبية، بواقع 3 نقاط لكل فوز ونقطة لكل تعادل وصفر نقاط لكل هزيمة، كما تمنح 5 نقاط للمنتخبات الفائزة التصفيات المؤهلة عن قاراتها.

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