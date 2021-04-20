ميلان: دوري السوبر الأوروبي سيفيد كرة القدم

قال إيفان غازيديس الرئيس التنفيذي لميلان يوم الثلاثاء إن دوري السوبر الأوروبي المقترح سيكون مفيدا للنادي الإيطالي ولكرة القدم بأكملها.



وميلان واحد من ثلاثة أندية إيطالية إضافة إلى ثلاثة أندية من إسبانيا وستة من إنجلترا قررت الانضمام لدوري السوبر الأوروبي الجديد الذي يهدف لمنافسة دوري الأبطال.



وكتب غازيديس خطابا موجها للجهات الراعية لنادي ميلان والشركاء التجاريين قال فيه : نثق أن المسابقة الجديدة ستأسر خيال المليارات من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم وستكتب فصلا جديدا ومثيرا في تاريخ اللعبة. دوري السوبر سيوفر الدعم المطلوب لهرم كرة القدم بأكمله من خلال توفير موارد مالية أكبر.



وقال غازيديس إن ميلان لا يرغب في مغادرة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد هذه الخطوة. ويحتل ميلان المركز الثاني متأخرا بتسع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.



وأضاف : ستبقى مسابقة الدوري البطولة المحلية الأكثر أهمية في البلاد ويشرفنا الاستمرار بها.