ناديان يفكران في الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي

كشفت تقارير صحافية بريطانية، يوم الثلاثاء، أن ناديين من الفرق الإنجليزية الـ 6 التي أعلنت عن تواجدها في مشروع دوري السوبر الأوروبي، يفكران في الانسحاب.

قالت "تايمز" بأن أحد مؤسسي ستة من الفرق الإنجليزي تفكر في التخلي عن مشروع "السوبر ليغ" بعد رؤية رد فعل مشجعيه، فيما حددت "الغارديان" الأندية التي تفكر في الخروج، وقالت إن تشيلسي ومانشستر سيتي إضافة إلى ناديين لديهم شكوك حول المشروع.

وأثار خبر إقامة دوري السوبر الأوروبي ردود فعل قوية في كرة القدم الإنجليزية، وتوافد بعض من مشجعي ليفربول على ملعب "أنفيلد"، ورفعوا لافتات كتب عليها: مشجعوا ليفربول ضد الدوري الأوروبي الممتاز.

كما ارتدى لاعبو ليدز يونايتد خلال عملية الإحماء قبل خوض مواجهتهم ضد ليفربول، مساء الاثنين، قمصانا كتب عليها: كرة القدم هي للجماهير.