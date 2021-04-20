30 يوماً تحدد موقف بايرن ميونخ ودورتموند من دوري السوبر الأوروبي

تلقى عملاقا كرة القدم الألمانية ناديا بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، عرضا للانضمام إلى بطولة دوري السوبر الأوروبي، وذلك رغم تأكيد الناديين المتواجدين في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، رفضهما لفكرة الانفصال عن دوري أبطال أوروبا.

وذكرت مجلة "شبيغيل" الألمانية في وقت متأخر من يوم الاثنين، أن بايرن ميونخ ودورتموند سيكون لديهما 30 يوما للرد على العقود المؤرخة بيوم 17 نيسان / أبريل الجاري والتي تمنحهما العضوية التأسيسية للبطولة التي تم الكشف عنها أمس الأول الأحد.

وأضافت المجلة ذاتها أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تلقى العرض ذاته، لكنه لديه 14 يوما فقط للرد.

وتشهد كرة القدم الأوروبية حالة من الانقسام بعدما أعلن 12 ناديا من نخبة الأندية من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، عزمهم بدء منافساتهم الخاصة المكونة من 20 فريقا ابتداء من آب / أغسطس المقبل، حيث يتواجد 15 فريق ثابت بالإضافة إلى خمسة فرق متغيرة كل موسم.

وأبدى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) غضبه من تلك المخططات، موضحا أنه ينوي توسيع رقعة المنافسة في دوري الأبطال ابتداء من عام 2024.

وعبرت جماهير كرة القدم عبر أوروبا عن غضبها حيال الأمر، وهو ما يضعه بايرن ميونخ ودورتموند في الاعتبار.

وقال كارل هاينز رومينيغه رئيس نادي بايرن ميونخ وهانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند الاثنين، إنهما ملتزمان بالشكل الحالي للكرة الأوروبية، كما أكدا دعمهما للتغيرات الجديدة في دوري الأبطال.

ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات الخاصة في مختلف روابط الأندية الأوروبية، يوم الثلاثاء، رفضا قاطعا للفكرة، وكذلك قد يؤدي الأمر إلى عقوبات على الأندية المعنية.