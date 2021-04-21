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بعد أزمة السوبر.. مالك ليفربول يعتذر إلى الجماهير وكلوب

مالك ليفربول

بعد أزمة السوبر.. مالك ليفربول يعتذر إلى الجماهير وكلوب

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لندن - رويترز

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تقدم جون هنري مالك ليفربول الرئيسي باعتذار إلى المشجعين والمدرب يورغن كلوب يوم الأربعاء بسبب الارتباك الناجم عن إعلان المشاركة في دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.

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وكان ليفربول ضمن ستة أندية إنجليزية أعلنت تأسيس دوري السوبر يوم الأحد، قبل التراجع أمس الثلاثاء وسط عاصفة من الاعتراضات من المشجعين واللاعبين والمدربين والحكومات، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي (يويفا) والاتحاد الدولي (فيفا).

وقال هنري في مقطع فيديو عبر موقع النادي: أنا آسف، وأنا وحدي المسؤول عن هذه الأجواء السلبية غير الضرورية في اليومين الأخيرين، هذا شيء لن أنساه، وهذا يظهر القوة التي تمتلكها الجماهير اليوم، وستستمر في امتلاكها عن حق.

وأعلنت الأندية الإنجليزية، التي شاركت في الإعلان عن استحداث بطولة دوري السوبر الأوروبي، انسحابها من المشروع.

وكان مانشستر سيتي أول ناد ينسحب رسميا من المسابقة، بعد أن أشار تشيلسي إلى نيته القيام بذلك.

واتخذت الأندية الإنجليزية الأربعة الأخرى - أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام - قرارات مماثلة.

وأكد مانشستر سيتي أنه "اتخذ الإجراءات الرسمية للانسحاب" من المشروع. كما أوضح ليفربول أن مشاركته في الدوري المقترح "انتهت".

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