تشيلسي ينسحب.. ومنظمو "دوري السوبر" يعيدون النظر في المشروع

أكمل تشيلسي عقد الأندية الإنجليزية المنسحبة من دوري السوبر الأوروبي في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء، فيما قال مسؤولو المسابقة أنهم سيصبون تركيزهم على إعادة المشروع.

ولحق تشيلسي بمواطنيه مانشستر سيتي وجاره يونايتد وأرسنال وتوتنهام وليفربول بالانسحاب من البطولة التي أعلنت صباح يوم الاثنين.

وفي المقابل قال منظمو دوري السوبر في بيان: على الرغم من رحيل الأندية الإنجليزية، التي اضطرت لاتخاذ مثل هذه القرارات تحت وطأة الضغوط، فإننا مقتنعون بأن اقتراحنا يتماشى تماما مع القوانين واللوائح الأوروبية.



وواصلوا: بالنظر إلى الظروف الحالية، سنعيد النظر في أنسب الخطوات لإعادة تشكيل المشروع، مع الأخذ في الاعتبار دائما أهدافنا المتمثلة في تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير مع تعزيز مدفوعات التضامن لمجتمع كرة القدم بأكمله.



والأندية المتبقية في دوري السوبر هي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة من إسبانيا وميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا.