رسمياً.. مانشستر سيتي ينسحب من دوري السوبر الأوروبي

أعلن مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء انه اتخذ اجراءات رسمية للانسحاب من المجموعة المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي

وسبق ذلك إعلان هيئة الاذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن تشيلسي يجهز أوراقه للانسحاب من البطولة الجديدة.

ورحب ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على الفور بقرار سيتي وقال: يسعدني أن أرحب بعودة سيتي إلى أسرة كرة القدم الأوروبية، يتطلب الأمر شجاعة للاعتراف بالخطأ لكني لم أشك أبدا في أن لديهم القدرة والفطرة السليمة لاتخاذ هذا القرار.



ورفضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء "بالإجماع وبشدة" خطط دوري السوبر الأوروبي، وتعتزم اتخاذ موقف ضد الأنديةالإنجليزية الستة المشاركة في البطولة الجديدة.



وكانت أندية أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستريونايتد وتوتنهام هوتسبير أعلنت يوم الأحد الماضي إطلاق مسابقة تقام مبارياتها في منتصف الأسبوع وتكون منافسة لدوري الأبطال وهي خطوة أثارت انتقادات واسعة النطاق.