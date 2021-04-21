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4 أندية إنجليزية تعلن انسحابها من دوري السوبر الأوروبي

مانشستر يونايتد ليفربول
من مباراة سابقة بين مانشستر يونايتد وليفربول

4 أندية إنجليزية تعلن انسحابها من دوري السوبر الأوروبي

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العربية.نت

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أعلنت أندية ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام انسحابها من بطولة دوري السوبر الأوروبي وذلك في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء.

ونشرت الأندية بيانات مقتضبة عبر مواقعها الإلكترونية تؤكد فيها بأنها لن تستمر ضمن مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي، علماً بأن مانشستر سيتي كان أول من أخذ تلك الخطوة قبلها بساعات.

وجاء ذلك بعد مطالبة بوريس جونسون للأندية الإنجليزية بالانسحاب من بطولة السوبر الأوروبي، فيما أشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إلى أن تشيلسي يجهز خطاباً للانسحاب من البطولة.

وبقيت أندية ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، يوفنتوس، إنتر، ميلان في المشروع الذي تم إطلاقه صباح يوم الاثنين.

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