في الدوري الإنجليزي.. أوقفوا اللعب ليتناول الصائمون إفطارهم

شهدت مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس يوم الاثنين حالة نادرة في الملاعب الإنجليزية، بعدما توقف اللعب من أجل السماح للاعبين من الفريقين بتناول الإفطار.

وأوقف حارس كريستال بالاس اللعب عندما كان هناك ركلة مرمى لمصلحة فريقه، بعد مرور نصف ساعة من مجريات المباراة، حيث سمح لزميله السنغالي شيخو كوياتي، والفرنسي ويسلي فوفانا، مدافع ليستر سيتي، بتناول بعض السوائل على خط التماس قبل العودة إلى اللعب.

وتوجه فوفانا بالشكر إلى كريستال بالاس بقيادة الحارس فيسنتي غوايتا، على السماح له بالإفطار خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت التقارير الصحافية أن قائدي الفريقين اتفقا قبل المباراة على إيقاف اللعب، من أجل أن يتمكن فوفانا وكوياتي من الإفطار، وعلق المدافع على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: هذا ما يجعل كرة القدم رائعة.

ولعب فوفانا المباراة كاملة، حيث تغلب ليستر سيتي بهدفين لهدف على كريستال بالاس.

وقال بريندان روجرز، مدرب ليستر بعد اللقاء: إنه لاعب شاب، لا يأكل أثناء النهار بسبب رمضان، أعتقد أنه أمر رائع للغاية، أنا أعمل مع الكثير من اللاعبين الذين لديهم نفس الإخلاص لإيمانهم، وأعتقد أن هذا يمنحهم القوة، وحدث ذات الأمر في مباراتنا السابقة أمام وست بروميتش، التي بدأت في الساعة 8 مساء، ولم يكن حينها قد حان موعد الإفطار، ولكنه تمكن من تقديم أفضل مستوى، أعتقد أنني أستطيع أن أخرجه خلال اللقاء ليتناول بعض الطعام قبل أن يعود مجددا إلى الملعب.