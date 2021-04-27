.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

في الدوري الإنجليزي.. أوقفوا اللعب ليتناول الصائمون إفطارهم

ويسلي فوفانا خلال تناوله الإفطار وقت المباراة

في الدوري الإنجليزي.. أوقفوا اللعب ليتناول الصائمون إفطارهم

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شهدت مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس يوم الاثنين حالة نادرة في الملاعب الإنجليزية، بعدما توقف اللعب من أجل السماح للاعبين من الفريقين بتناول الإفطار.

وأوقف حارس كريستال بالاس اللعب عندما كان هناك ركلة مرمى لمصلحة فريقه، بعد مرور نصف ساعة من مجريات المباراة، حيث سمح لزميله السنغالي شيخو كوياتي، والفرنسي ويسلي فوفانا، مدافع ليستر سيتي، بتناول بعض السوائل على خط التماس قبل العودة إلى اللعب.

من مجريات اللقاء
من مجريات اللقاء

وتوجه فوفانا بالشكر إلى كريستال بالاس بقيادة الحارس فيسنتي غوايتا، على السماح له بالإفطار خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت التقارير الصحافية أن قائدي الفريقين اتفقا قبل المباراة على إيقاف اللعب، من أجل أن يتمكن فوفانا وكوياتي من الإفطار، وعلق المدافع على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: هذا ما يجعل كرة القدم رائعة.

مدرب ليستر وفوفانا
مدرب ليستر وفوفانا

ولعب فوفانا المباراة كاملة، حيث تغلب ليستر سيتي بهدفين لهدف على كريستال بالاس.

وقال بريندان روجرز، مدرب ليستر بعد اللقاء: إنه لاعب شاب، لا يأكل أثناء النهار بسبب رمضان، أعتقد أنه أمر رائع للغاية، أنا أعمل مع الكثير من اللاعبين الذين لديهم نفس الإخلاص لإيمانهم، وأعتقد أن هذا يمنحهم القوة، وحدث ذات الأمر في مباراتنا السابقة أمام وست بروميتش، التي بدأت في الساعة 8 مساء، ولم يكن حينها قد حان موعد الإفطار، ولكنه تمكن من تقديم أفضل مستوى، أعتقد أنني أستطيع أن أخرجه خلال اللقاء ليتناول بعض الطعام قبل أن يعود مجددا إلى الملعب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
من هو الوزير الذي أشاد ولي العهد بفكرة طرحها قبل 47 عاماً؟ من هو الوزير الذي أشاد ولي العهد بفكرة طرحها قبل 47 عاماً؟
إذا كنت تعمل بنظام الورديات.. فاحذر لأنك أكثر عرضة للإصابة بكورونا إذا كنت تعمل بنظام الورديات.. فاحذر لأنك أكثر عرضة للإصابة بكورونا
الأكثر قراءة
ألماني صوّروه في القطار وهو يبصق على سوري ويركله بوجهه ألماني صوّروه في القطار وهو يبصق على سوري ويركله بوجهه
شاهد.. يقظة سائق قطار مصري تمنع وقوع كارثة جديدة شاهد.. يقظة سائق قطار مصري تمنع وقوع كارثة جديدة
أتعاني من النسيان الذي يحرجك أحيانا؟ الحل في 5 أطعمة.. أتعاني من النسيان الذي يحرجك أحيانا؟ الحل في 5 أطعمة..
"بيل غيتس" حذر مبكراً من كورونا.. والآن يتوقع موعد النهاية!
محمد بن سلمان: نقترب من تحقيق أهداف رؤية السعودية قبل 2030 محمد بن سلمان: نقترب من تحقيق أهداف رؤية السعودية قبل 2030
فيديو.. السيطرة على تمساح يتجول بمنطقة القصيم السعودية فيديو.. السيطرة على تمساح يتجول بمنطقة القصيم السعودية
قبل أن تذهب
مجلة نيويورك بوست تكشف سر العلاقة بين كيري وظريف
مجلة نيويورك بوست تكشف سر العلاقة بين كيري وظريف
اكتشف المزيد