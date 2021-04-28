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تمساح يقتحم تدريبات فريق تورنتو

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التمساح وسط التدريبات

تمساح يقتحم تدريبات فريق تورنتو

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أورلاندو - رويترز

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أجرى تورونتو المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم حصة تدريبية في أورلاندو بالقرب من فلوريدا هذا الأسبوع، ولكن أحداً لم يبلغ تمساحا ضخما اقتحم الملعب بأنه تدريب مغلق أمام العامة.

وفي فيديو نشره حساب النادي على تويتر، ركض عدد من لاعبي تورونتو باتجاه التمساح لرؤيته بشكل أوضح قبل أن يبعده أحد العاملين في منتجع تشامبيونز غيت المقام فيه المران، وهو يستقل سيارة غولف.

وقال كريس أرماس مدرب تورونتو: كل ما أستطيع قوله إنه كان تمساحا ضخما. اللاعبون ركضوا باتجاه التمساح وأنا ركضت في الاتجاه الآخر.

وأضاف: نتحدث كثيرا حول عدم الخوف والشراسة هنا، لكني لم أستطع التفكير في ذلك في هذه اللحظة.

ويخوض تورونتو مبارياته في المرحلة التمهيدية للموسم في فلوريدا بسبب قيود السفر في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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