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الاتحاد الأوروبي يوقف غاي لاعب باريس مباراتين

إدريسا غاي
غاي لحظة طرده في مباراة ذهاب نصف النهائي

الاتحاد الأوروبي يوقف غاي لاعب باريس مباراتين

متابع الغاء المتابعة

باريس - رويترز

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الاثنين إيقاف إدريسا غاي لاعب وسط باريس سان جيرمان مباراتين أوروبيتين لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

وطرد غاي في الدقيقة 77 في باريس بسبب تدخل متهور على إيلكاي غندوغان عندما عدل سيتي تأخره ليفوز 2-1 في باريس.

وكان الدولي السنغالي سيغيب بالفعل عن مباراة الإياب في ملعب الاتحاد بسبب عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة لكن لجنة الانضباط في "يويفا" غلظت العقوبة بسبب تدخل عنيف يعرض المنافس للخطر.

وعاقب الاتحاد الأوروبي باريس سان جيرمان بغرامة 30 ألف يورو بسبب تأخر موعد انطلاق المباراة.

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