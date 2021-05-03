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إنتر ميلان: كونتي يستحق أن يكون المدرب الأعلى راتباً

كونتي
كونتي مدرب إنتر ميلان

إنتر ميلان: كونتي يستحق أن يكون المدرب الأعلى راتباً

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ميلان - رويترز

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كشف جوسيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أن أنطونيو كونتي يستحق أن يكون المدرب الأعلى راتبا في المسابقة.

وتوج إنتر بلقب الدوري لأول مرة خلال 11 عاما قبل أربع جولات على النهاية أمس الأحد، وذلك بعد عامين من وصول كونتي الذي يحصل على راتب سنوي 12 مليون يورو، كما تشير تقارير وسائل إعلام أي خمسة أضعاف ما يحصل عليه المدرب التالي في قائمة الرواتب بالمسابقة تقريبا.

وأبلغ ماروتا محطة سكاي إيطاليا: إنه عاشق للانتصارات لاعبا ومدربا ونقل هذا إلى اللاعبين الذيم لم يسبق لهم الفوز باللقب باستثناء أرتورو فيدال مع يوفنتوس.

وأضاف: من الأفضل أن تتعاقد مع لاعبين أقل مقابل أن تحظى بمدرب جيد والراتب يعكس قيمته.

وأنهى تتويج إنتر هيمنة يوفنتوس على اللقب خلال تسع سنوات وكان كونتي مساهما في هذه الفترة بعد أن ساعد يوفنتوس في التتويج بأول ثلاثة ألقاب بالسلسلة بين 2011 و2014.

كما فاز المدرب البالغ عمره "51 عاما" بلقب الدوري الانجليزي الممتاز مع تشيلسي في 2016-2017 واستمتع بمسيرة رائعة في اللعب بقميص يوفنتوس.

لكن مستقبل كونتي يبقى غامضا رغم النجاح حيث عانى إنتر من مشاكل مالية بسبب فيروس كورونا.

وعن نسب بقاء كونتي قال ماروتا لمحطة راي الرسمية: أتمنى أن تكون 100 في المئة. نعرف أن الرياضة في وضع صعب وليست كرة القدم وحدها وهذا ينعكس بدون شك على قرارات الأندية الكبرى. على سبيل المثال خسرنا نحو 70 مليون يورو من الدخل وهذا يعني انخفاض قوتنا في سوق الانتقالات.

وتابع: لا توجد خطة بديلة بل خطة أولى واعتقد أن كونتي يمكنه مواصلة المغامرة معنا ولديه صلة مع الجماهير والنادي.

لكن كونتي، الذي يتبقى عام في عقده، لم يعط إجابة قاطعة على السؤال. وقال لمحطة سكاي إيطاليا: فكرنا كثيرا في الحاضر وكان من المهم جدا قيادة إنتر للعودة للقب بعد سنوات طويلة، الآن رئيس النادي هنا وتتبقى أربع مباريات ويوجد وقت للحديث وتفهم الموقف ومحاولة إعداد أنفسنا وسنرى ما سيحدث.

وواصل: بالنسبة لي استمتع بهذه اللحظة مع عائلتي واللاعبين والنادي.

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