بوكيتينو يكشف موقف مبابي من المشاركة أمام مانشستر سيتي

ضم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي إلى قائمة الفريق الذي سيسافر إلى مانشستر لمواجهة مانشستر سيتي الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الأوروبي.

وغاب مبابي عن مباراة الفريق التي فاز فيها على لنس 2 - 1 السبت في الدوري الفرنسي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي على استاد "بارك دو برنس" يوم الأربعاء الماضي.

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وقال بوكيتينو بعد مباراة الفريق أمام لنس إنه يأمل في أن يستطيع مبابي السفر مع الفريق إلى مانشستر ليساعد الفريق في قلب النتيجة النهائية لهذه المواجهة لصالحه بعد التأخر 1 - 2 على ملعبه ذهابا.

وقال بوكيتينو للصحافيين: إنني متفائل بالنسبة لكيليان. نقيم حالته يوميا. أعتقد أنه سيستطيع المشاركة.

وفيما لم تتأكد مشاركة مبابي في المباراة، ربما يشعر مشجعو سان جيرمان بالطمأنينة لسفره ضمن قائمة الفريق إلى مانشستر.

وسجل مبابي ثمانية أهداف لسان جيرمان في دوري الأبطال هذا الموسم ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة حتى الآن بفارق هدفين فقط خلف إيرلنج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

ويحتل مبابي المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين تسديدا على المرمى بالبطولة حتى الآن في الموسم الحالي حيث سدد 15 كرة على المرمى.

وأكد سان جيرمان أيضا سفر اللاعب إدريسا جاي مع الفريق إلى مانشستر رغم إيقافه بسبب طرده في مباراة الذهاب.