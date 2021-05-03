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بيل يتألق في فوز توتنهام العريض على شيفيلد

بيل توتنهام شيفيلد
بيل سجل "هاتريك" في شباك الفريق الضيف

بيل يتألق في فوز توتنهام العريض على شيفيلد

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لندن - د ب أ

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سجل اللاعب الويلزي الدولي غاريث بيل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه توتنهام إلى فوز ساحق 4 -صفر على شيفيلد يونايتد يوم الأحد في المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وافتتح بيل التسجيل في المباراة بهدف في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول لصالح توتنهام، وفي الشوط الثاني ألغى الحكم هدفا للكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام في الدقيقة 51 ثم أكمل بيل الهاتريك بهدفين في الدقيقتين 61 و69 قبل أن يحرز سون الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 77.

وتقدم توتنهام إلى المركز الخامس رافعا رصيده إلى 56 نقطة، وتجمد رصيد شيفيلد عند 17 نقطة في المركز الـ20 الأخير علما بأن شيفيلد هبط رسميا لدوري الدرجة الأولى قبل مباريات هذه الجولة.

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