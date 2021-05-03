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تأجيل مباريات بمنطقة "الشرق" في كأس الاتحاد الآسيوي بسبب كورونا

الاتحاد الآسيوي
مقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور

تأجيل مباريات بمنطقة "الشرق" في كأس الاتحاد الآسيوي بسبب كورونا

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كوالالمبور - رويترز

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تأجلت مباريات بدور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمنطقة الشرق إلى يونيو بسبب صعوبات التعامل مع وباء كوفيد-19.

وقال الاتحاد الآسيوي للعبة في بيان يوم الاثنين: وافق الاتحاد الآسيوي على مقترح من اتحاد هونغ كونغ لتعديل جدول مباريات منطقة الشرق بالمجموعة العاشرة في كأس الاتحاد.

وكان من المقرر أن تلعب مباريات المجموعة العاشرة في هونغ كونغ في الفترة من 14 إلى 20 مايو لكنها تأجلت إلى 23-29 يونيو.

وأضاف: تم تأكيد القرار مع الأخذ في الاعتبار التحديات الحالية بسبب كوفيد-19 وللسماح بمزيد من الوقت للتأكد من التنظيم المثالي للمباريات.

وتشمل المجموعة أتليتيك 220 من منغوليا وايسترن لونغ لايونز ولي مان من هونغ كونغ وتاينان سيتي من تايوان.

وألغيت نسخة 2020 من كأس الاتحاد بسبب الفيروس وقواعد الحجر الصحي في العديد من البلاد ما جعل السفر شبه مستحيل.

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