.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ريال مدريد يفقد مدافعه أمام تشيلسي

فاران ريال مدريد
فاران مدافع ريال مدريد

ريال مدريد يفقد مدافعه أمام تشيلسي

متابع الغاء المتابعة

مدريد - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

سيغيب رفائيل فاران مدافع ريال مدريد عن مواجهة تشيلسي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء، بسبب إصابة عضلية.

وقال ريال يوم الاثنين إن لاعب منتخب فرنسا أصيب في عضلات الفخذ اليمنى خلال الفوز 2-صفر على أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني وخرج بين الشوطين.

وذكرت صحيفة "أس" أن فاران سيغيب لنحو 10 أيام ولن يتمكن أيضا من المشاركة أمام إشبيلية المنافس على لقب الدوري المحلي يوم الأحد وأمام غرناطة يوم الخميس التالي.

وغاب فاران عن مباراتي دور الثمانية ضد ليفربول بسبب عدوى كورونا، لكنه أكمل اللقاء خلال التعادل 1-1 مع تشيلسي في مدريد الأسبوع الماضي.

كما يفقد ريال جهود المدافعين داني كارفخال ولوكاس فاسكيز لكن من الممكن أن يستعيد الظهير الأيسر الأساسي فيرلان ميندي والقائد سيرجيو راموس بعد خوض حصة تدريبية كاملة يوم الاثنين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات! شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات!
عرض جثث ومنع التلفاز والهواتف.. طالبان لم تغير عرض جثث ومنع التلفاز والهواتف.. طالبان لم تغير "جلدها"
الأكثر قراءة
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد