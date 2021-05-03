لماذا ظهر مهاجم زينيت الروسي بهذا الزي ليلة التتويج؟

ظهر آرتيم دزيوبا، مهاجم زينيت الروسي، مرتديا زيا يحمل اللونين الأحمر والأسود خلال تتويج فريقه بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، عقب فوز فريقه على منافسه المباشر لوكوموتيف موسكو، صاحب المركز الثاني، بسداسية مقابل هدف.

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وخطف المهاجم الروسي البالغ من العمر "32 عاما" الأنظار لحظة التتويج، بعدما ارتدى زيا مخالفا للذي ظهر به زملائه داخل أرضية الملعب، إذ ذهب إلى غرفة تغيير الملابس، وظهر بزي "ديدبول" البطل الخارق الذي اشتهر في فلم أميركي.

وعقب التتويج، علق دزيوبا قائلا: لم أرتدِ هذا الزي منذ زمن طويل، إنه لقبنا الثالث على التوالي، يمكنني أن أسمح لنفسي بفرصة ارتدائه، لطالما رغبت في ذلك، لكن خلال فوزنا باللقب الثاني تواليا لم أجرؤ، وخلال البطولة الأولى لم يكن هناك وقت لذلك.

وأضاف: يمكن لـ "ديدبول" أن يفعل كل شيء، كالذي حققناه، لذلك أنا بطل خارق، سأخلعه بمجرد وصولي إلى غرفة خلق الملابس، الجو حار، كدت أن أختنق بسببه.

وصاحب المهاجم الذي استبعد من منتخب روسيا مؤخرا بسبب فيديو فاضح، في منصة التتويج ابنه، وربطت عدة تقارير أن طفله طلب منه ارتداء هذا الزي لحظة التتويج.