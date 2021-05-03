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منتخب إيطاليا يطعم لاعبيه ضد فيروس كورونا

إيطاليا إستونيا
من مباراة سابقة لمنتخب إيطاليا

منتخب إيطاليا يطعم لاعبيه ضد فيروس كورونا

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روما - د ب أ

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بدأ منتخب إيطاليا تطعيم أعضاء الفريق ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"على هامش كأس أوروبا 2020 التي تقام الصيف المقبل، بجانب العمل على تطعيم ممثلي البلاد في أولمبياد طوكيو.

وأوضح اتحاد الكرة الإيطالي يوم الاثنين، أن الحكومة وافقت على تطعيم لاعبي المنتخب الأول نظرا لاقتراب بطولة يورو 2020.

وبإمكان اللاعبين الحصول على اللقاحات سواء من خلال معهد الأمراض المعدية في روما أو المستشفى الجامعي في ميلانو.

ويخوض المنتخب الإيطالي بقيادة مدربه روبرتو مانشيني معسكرا لمدة خمسة أيام عقب انتهاء موسم الدوري الإيطالي في 23 مايو الجاري.

وتستضيف روما في 11 يونيو المقبل مواجهة إيطاليا مع تركيا في المباراة الافتتاحية ليورو 2020 التي تأجلت لمدة عام بسبب الجائحة، وذلك في حضور حوالي 16 ألف مشجع.

كما ستتجه إيطاليا قريبا لتطعيم أعضاء البعثة الأولمبية في مركز لقاحات في روما، بحسب فرانشيسكو فيغليولو المفوض الاستثنائي للطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا.

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