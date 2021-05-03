.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

نيمار مستعد لـ"الموت" حتى لا يصل سيتي إلى النهائي

نيمار غندوغان باريس سيتي
نيمار في مباراة الذهاب التي خسرها فريقه 2-1

نيمار مستعد لـ"الموت" حتى لا يصل سيتي إلى النهائي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رفع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان راية التحدي قبل ملاقاة مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، مؤكداً أنه مستعد لـ"الموت" من أجل خطف بطاقة التأهل إلى النهائي.

وخسر باريس، وصيف بطل النسخة الماضية، أمام مانشستر سيتي 2-1 على أرضه، وبات يكفي الأخير الفوز بأي نتيجة أو التعادل من أجل بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة "مانشستر إيفنينغ ستاندرد" بعد الفوز على لانس 2-1 في الدوري المحلي: يجب أن نركز الآن على مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، لقد كانت مباراة صعبة في الذهاب لكن علينا الإيمان بفرصنا بغض النظر عن ما تقوله الإحصائيات.

وزاد: أعتقد أن كل باريسي يجب عليه الإيمان بهذا الفريق، أنا سأكون في المقدمة وسأكون المحارب الأول في المباراة، سأبذل قصارى جهدي وسأفعل أي شيء لخطف التأهل، حتى لو اضطررت للموت على أرض الملعب.

وفرط باريس في تقدمه عبر ماركينيوس في الشوط الأول، بعدما قلب سيتي النتيجة عن طريق كيفن دي بروين ورياض محرز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات! شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات!
عرض جثث ومنع التلفاز والهواتف.. طالبان لم تغير عرض جثث ومنع التلفاز والهواتف.. طالبان لم تغير "جلدها"
الأكثر قراءة
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد