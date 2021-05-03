وزيرة الصحة الإسبانية ترفض عودة الجماهير

قالت وزيرة الصحة الإسبانية إنه ليس من المستحسن أن تحضر الجماهير مباريات دوري كرة القدم في بقية الموسم وسط تهديدات فيروس كورونا، موجهة ضربة لخطط رابطة الدوري لإعادة الجماهير للمدرجات.



وكانت الرابطة تأمل في الترحيب بالمشجعين في مباريات الدرجتين الأولى والثانية بأعداد محدودة بدءا من الأسبوع المقبل بعد تراجع معدلات الإصابة بالفيروس.



وأبلغت الوزيرة كارولينا دارياس مؤتمرا صحافيا يوم الاثنين: لا أعتقد أنه الخيار المحبذ في الفترة المتبقية من الموسم.



وأوضحت رابطة الدوري الإسباني في بيان أنها طلبت من بعض المناطق تحديد إمكانية استضافة جماهير بها مشيرة إلى أن بعض الأندية لا يمكنها فتح الملاعب أمام الجماهير مجددا.



وأضافت الرابطة أنها ستحاول إقناع الحكومة بإعادة التفكير في موقفها الذي وصفته بأنه تمييزي وغير مترابط.



ولم يُسمح للجماهير بحضور مباريات في الدرجتين الأولى والثانية منذ عطل الوباء كرة القدم الإسبانية في مارس 2020.



وسُمح بأعداد محدودة من المشجعين في مسابقات رياضية أخرى مثل بطولتي برشلونة المفتوحة للتنس الشهر الماضي ومدريد المفتوحة التي انطلقت الأسبوع الماضي.

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