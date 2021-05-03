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وست بروميتش يقترب من مغادرة الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون وست بروميتش
بروميتش يملك 26 نقطة وبفارق 10 نقاط عن آخر مراكز البقاء

وست بروميتش يقترب من مغادرة الدوري الإنجليزي

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لندن - د ب أ

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اقترب فريق وست بروميتش ألبيون خطوة جديدة من الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعادله مع ضيفه وولفرهامبتون 1 -1 يوم الاثنين في المرحلة الرابعة والثلاثين.

وتقدم وولفرهامبتون بهدف فابيو سيلفا في الدقيقة 45 ثم أدرك مباي دياني التعادل لوست بروميتش في الدقيقة 62.

ويحتل وست بروميتش المركز الثاني من القاع برصيد 26 نقطة بفارق عشر نقاط عن آخر مراكز الأمان قبل أربع جولات من نهاية الموسم، فيما يحل وولفرهامبتون في المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة.

وكان شيفيلد يونايتد أول الهابطين رسميا من الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق.

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