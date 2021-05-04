حكمة من أصول فلسطينية تدير نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم الثلاثاء، عن تكليف الحكمة الألمانية ذات الأصول الفلسطينية ريم حسين بإدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة السيدات.

وتحتضن السويد نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات الذي يجمع فريقي برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي في السادس عشر من مايو الجاري.

وكشفت وكالة الأنباء الألمانية، أن أصول ريم حسين تعود إلى فلسطين، التي تعمل كصيدلانية، قبل أن تصبح حكمة في الاتحاد الألماني لكرة القدم عام 2005، ولعبت في خانة الهجوم بدوري الدرجة الثانية للسيدات في ألمانيا، وأشرفت على إدارة عدة مباريات لكرة الرجال في دوري الدرجة الثالثة والثانية منذ موسم 2015-2016، وهي ثاني حكمة ألمانية تدير مسابقات محترفة للرجال.

وتعد صاحبة الـ "40 عاما" من أبرز الحكمات على مستوى العالم، وشاركت في إدارة نهائيات كأس العالم للسيدات الأخيرة التي أقيمت في فرنسا 2019.