التحقيق في انتهاك ميسي لبروتوكول كورونا خلال حفلة الشواء

تعتزم رابطة المحترفين في إسبانيا التحقيق في ادعاءات حول انتهاك الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف فريق برشلونة لبروتوكولات الصحة المطبقة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت العديد من وسائل الإعلام أن ميسي دعا زملاءه في الفريق ورفيقاتهم لحفل شواء في منزله عقب الفوز على فالنسيا الأحد.

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وفي الوقت الذي رأى البعض أن ميسي بدأ يشعر بالسعادة مجددا في برشلونة بعد محاولته الرحيل عن النادي الكاتالوني العام الماضي، فإن تجمع اللاعبين نال قدره من الانتقادات نظرا لكونه دعاية سيئة للاعب وضيوفه، إذ فرضت الحكومة المحلية قيودا تحظر التجمعات لأكثر من ستة أشخاص.

وتدرس رابطة المحترفين في إسبانيا الإدعاءات ضد ميسي لتحديد ما إذا كانت تمثل انتهاكا للبروتوكولات الصحية.

وذكرت صحيفة "أيه بي سي" الإسبانية أن برشلونة نفى فكرة انتهاك البروتوكولات الصحية نظرا لتواجد جميع اللاعبين في نفس الفقاعة الطبية بشكل يومي.