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السماح للمشجعين بحضور آخر جولتين في الدوري الإنجليزي

جماهير مانشستر سيتي
جماهير مانشستر سيتي

السماح للمشجعين بحضور آخر جولتين في الدوري الإنجليزي

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لندن - رويترز

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قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه سيتم السماح لعدد محدود فقط من المشجعين للعودة إلى الملاعب في آخر جولتين من موسم 2020-2021 مع إمكانية حضور جماهير الفريق صاحب الأرض فقط.

وتقام المباريات في الدرجة الممتازة في إنجلترا دون حضور مشجعين منذ يونيو حزيران، باستثناء فترة قصيرة تم السماح فيها بحضور عدد محدود قبل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

لكن الجماهير ستعود بأعداد محدودة إلى الملاعب بعد 17 مايو بالتزامن مع خطة الحكومة لتخفيف قيود العزل العام في إنجلترا.

وقالت الرابطة في بيان: من المتوقع أن يكون بوسع المشجعين العودة إلى الملاعب بدءا من 17 مايو بأعداد مخفضة، في انتظار قرار الحكومة النهائي. والذي لن يتم إعلانه بعد العاشر من مايو.

وأضاف: بعد مباحثات مع الأندية، تم الاتفاق على عدم السماح بحضور مشجعي الفريق الزائر. من أجل زيادة فرص جماهير صاحب الأرض.

وكانت الرابطة أعلنت الأسبوع الماضي تغيير مواعيد بعض المباريات للسماح لكل فريق باستضافة مباراة واحدة على أرضه قبل نهاية الموسم.

وستقام الجولة قبل الأخيرة للموسم في 18 و19 مايو، بينما ستكون الجولة الأخيرة يوم 23 مايو .

وتابع ثمانية آلاف متفرج فوز مانشستر سيتي على توتنهام هوتسبير في نهائي كأس الرابطة في 25 أبريل نيسان، بينما من المنتظر حضور 21 ألف متفرج في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الشهر.

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