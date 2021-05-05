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إيمري: أرسنال المرشح للفوز وبلوغ نهائي الدوري الأوروبي

إيمري فياريال
إيمري سبق له تدريب أرسنال

إيمري: أرسنال المرشح للفوز وبلوغ نهائي الدوري الأوروبي

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لندن - د ب أ

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أكد أوناي إيمري المدير الفني لفريق فياريال الإسباني أن أرسنال الإنجليزي هو المرشح الأوفر حظا للوصول إلى المباراة النهائية من الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك حينما يواجه فريقه في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة الذي سوف يقام في العاصمة البريطانية لندن الخميس.

ونجح إيمري في انتزاع الفوز 2 - 1 لفريقه في مباراة الذهاب أمام فريق أرسنال الذي سبق له تدريبه.

وسجل لفياريال كل من مانو تريغريوس وراؤول ألبيول في مباراة الذهاب، فيما عانى الفريق الإنجليزي من النقص العددي مع طرد لاعب الوسط داني سيبايوس.

لكن ضربة جزاء مثيرة للجدل احتسب لأرسنال بعد عرقلة تعرض لها بوكايو ساكا وسجلها نيكولاس بيبي، أبقت على آمال الفريق في التأهل من خلال مباراة العودة.

وتمكن فياريال من التأهل خلال 15 مباراة من أصل 16 مباراة ذهاب وإياب، وحقق الفوز في مباريات الذهاب في البطولات الأوروبية.

ولكن الاستثناء الوحيد كان في مواجهة فريق إنجليزي في نفس المرحلة بالبطولة ذاتها، حينما لعب فياريال أمام ليفربول في عام 2016، فيما يشعر إيمري بأن أرسنال هو الفريق الأوفر حظا للتأهل.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي قبل المباراة يوم الأربعاء: نتيجة المباراة الأولى لن تغير من رأيي المبدئي بشأن تلك المنافسة، أرسنال كان مرشحا ولايزال فالفارق في نتيجة مباراة الذهاب ليس كبيرا لصنع الفارق.

وتابع إيمري: يجب علينا أن نحاول المنافسة مع تلك النوعية من الفرق ، حينما أقوم بتحليل منافسينا، أول ما أفعله هو أن أدرسهم بشكل جيد وأحاول التحضير للعب أمامهم في أفضل أحوالهم.

وواصل: أرسنال قوي من ناحية بيان الفريق ويمكنه الاستحواذ والتمركز بشكل جيد، لاعبوه لديهم السرعة والموهبة ،سنرى بيير إيمريك أوباميانغ، لذلك فنحن سنواجه أفضل فريق لأرسنال، سواء بشكل جماعي أو فردي.

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