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سيتي يهزم باريس ويبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه

سيتي محرز
رياض محرز سجل هدفي اللقاء

سيتي يهزم باريس ويبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه

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مانشستر - د ب أ

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صعد مانشستر سيتي الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 2 - صفر يوم الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي.

ولعب النجم الجزائري رياض محرز دور البطولة في تأهل مانشستر سيتي، حيث سجل هدفا للفريق في مباراة الذهاب التي انتهت بالفوز على سان جيرمان 2 - 1 كما سجل ثنائية في الدقيقتين 11 و63 قاد بها الفريق الإنجليزي للفوز 2 -صفر في مباراة الإياب، ليتأهل مانشستر سيتي فائزا بنتيجة إجمالية 4 - 1.

وخرج مانشستر سيتي من الشوط الأول متقدما بالهدف الأول لنجمه رياض محرز، وفي الشوط الثاني، فرض سيتي تفوقه بشكل أكبر وعزز تقدمه بالهدف الثاني لرياض محرز ليفقد سان جيرمان الهدوء إذ طرد أنخيل دي ماريا في الدقيقة 69.

وأكد مانشستر سيتي، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، تفوقه على سان جيرمان الذي وصل إلى نهائي البطولة الأوروبية في الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام بايرن ميونخ الألماني.

ويلتقي مانشستر سيتي في النهائي الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي بين تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، التي تحسم الأربعاء عبر مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1 - 1 في مدريد.

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