كومان يغيب عن برشلونة

سيغيب رونالد كومان مدرب برشلونة عن مقاعد البدلاء خلال مباراة حاسمة أمام أتليتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت بعدما رفض الاتحاد الإسباني يوم الأربعاء الطعن المقدم من النادي ضد العقوبة.



وتعرض كومان للطرد خلال خسارة برشلونة 2-1 أمام غرناطة في 29 أبريل بعدما قال للحكم الرابع : يا لها من شخصية. بعد تحذيره بسبب سلوكه خلال المباراة.



وعوقب كومان بالإيقاف مباراة واحدة بشكل تلقائي قبل أن تقرر لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني مضاعفة العقوبة.



وقالت لجنة المسابقات في بيان إن كومان تعرض للعقوبة لأنه خالف المادة 117 من لائحة الانضباط والتي تحظر "الاستخفاف أو التقليل من شأن الحكام أو المسؤولين أو السلطات الرياضية".



وغاب كومان عن الفوز 3-2 على بلنسية يوم الأحد الماضي، ليصبح برشلونة على بعد نقطتين من أتليتيكو، كما سيغيب عن المواجهة ضد المتصدر في كامب نو. ومن المقرر أن يتولى مساعده ألفريد شرودر المسؤولية مرة أخرى.



ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري برصيد 74 نقطة قبل أربع جولات على النهاية، وسيتصدر المسابقة إذا فاز على أتليتيكو.



ويملك ريال مدريد 74 نقطة في المركز الثاني، ويتفوق على برشلونة في المواجهة المباشرة، ويستضيف إشبيلية رابع الترتيب يوم الأحد.

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