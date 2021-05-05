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محرز: لم نظهر بالشكل المطلوب.. ونجوم باريس فقدوا أعصابهم

نيمار في احتكاك مع محرز

محرز: لم نظهر بالشكل المطلوب.. ونجوم باريس فقدوا أعصابهم

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لندن - د ب أ

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قال النجم الجزائري رياض محرز إن مانشستر سيتي الإنجليزي لم يقدم أداء جيدا للغاية يوم الثلاثاء خلال الشوط الأول من مباراته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، لكنه نجح في التسجيل ثم عزز تقدمه مع تحسن الأداء خلال الشوط الثاني.

وسجل رياض محرز ثنائية في الدقيقتين 11 و63 قاد بها مانشستر سيتي إلى الفوز على ضيفه سان جيرمان 2 - صفر يوم الثلاثاء في مباراة الإياب، بعد أن سجل هدفا للفريق أيضا في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز مانشستر سيتي 2 - 1.

وفاز مانشستر سيتي بذلك بنتيجة إجمالية 4 - 1 ليتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي دوري الأبطال، ويطيح بسان جيرمان وصيف بطل النسخة الماضية.

وقال محرز عقب المباراة في تصريحات لقناة "بي.تي سبورت" التليفزيونية: لم نقدم أداء جيدا للغاية في الشوط الأول لكننا سجلنا الهدف. وفي الشوط الثاني، قدمنا أداء رائعا وسجلنا هدفا آخر.

وتحدث محرز بشأن التوتر الذي سيطر على لاعبي سان جيرمان وأسفر عن طرد أنخيل دي ماريا في الدقيقة 69، قائلا: فقدوا أعصابهم وبدأوا في توجيه ركلات لنا. بعد البطاقة الحمراء باتت الأمور مريحة بشكل أكبر بالنسبة لنا.

وأضاف بشأن مباراة مانشستر سيتي المقررة أمام تشيلسي يوم السبت المقبل والتي يمكن لمانشستر من خلالها أن يحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز: أمامنا مباراة يوم السبت وعلينا الفوز بها كي نصبح الأبطال، وبعدها يمكننا التركيز على النهائي.

ويلتقي مانشستر سيتي في النهائي الأوروبي المقرر في اسطنبول في 29 مايو الجاري مع الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي بين تشيلسي وريال مدريد المتوج باللقب 13 مرة.

وتحسم مواجهة تشيلسي وريال مدريد الأربعاء عبر مباراة الإياب على ملعب "ستامفورد بريدج"، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1 - 1 في مدريد.

وباتت الفرصة متاحة أمام مانشستر سيتي للتتويج هذا الموسم بثلاثية الدوري ودوري الأبطال وكأس رابطة المحترفين الإنجليزي، لكنه خرج من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي إثر هزيمته أمامك تشيلسي في الدور قبل النهائي.

ونجح بيب غوارديولا في قيادة مانشستر سيتي إلى نهائي البطولة الأوروبية للمرة الأولى، بعد أن ودع المدرب الإسباني منافسات دوري الأبطال من الدور قبل النهائي لأربع مرات متتالية، علما بأنه قاد برشلونة الإسباني للتتويج باللقب الأوروبي في عامي 2009 و2011.

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