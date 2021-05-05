محكمة سويسرية تقرر استبعاد المدعي الخاص في قضية إنفانتينو

فاز جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بطعن لاستبعاد المدعي الخاص المعين للنظر في قضيته المتعلقة بوجود مخالفات محتملة في اجتماعات مع المدعي العام السويسري السابق.



ويأتي قرار المحكمة الجنائية الاتحادية ليضع حدا لنزاع قانوني بين إنفانتينو والمدعي العام شتيفان كيلر الذي فتح في يوليو الماضي تحقيقات جنائية بخصوص اجتماعات بين رئيس الفيفا ومايكل لاوبر المدعي العام السويسري السابق أثناء التحقيق في مزاعم بالفساد في عالم كرة القدم.



ونفى فريق الدفاع عن إنفانتينو ارتكاب أي خطأ. وتولى الرجل السويسري رئاسة الفيفا في 2016 من أجل تطهير الفيفا بعد التعرض لفضيحة فساد. وشكك فريق الدفاع في طريقة تعامل كيلر مع القضية وحياده.



وبعد موافقة المحكمة على طعن إنفانتينو، لم يتسن الحصول على تعليق من كيلر.

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