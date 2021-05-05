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نقل مباريات "ليبرتادوريس" إلى باراغواي بسبب احتجاجات في كولومبيا

ليبرتادوريس
كأس ليبرتادوريس

نقل مباريات "ليبرتادوريس" إلى باراغواي بسبب احتجاجات في كولومبيا

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ريو دي جانيرو - رويترز

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قال اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) يوم الثلاثاء إن احتجاجات في كولومبيا تسببت في نقل مباراتين هذا الأسبوع في كأس ليبرتادوريس إلى باراغواي.

وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي يوم الثلاثاء، إنه مستعد لإجراء حوار وطني بعد أيام من الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل ما يزيد على 20 وإطلاق تحذيرات دولية حول استخدام الشرطة للقوة المفرطة.

وتم الدعوة إلى الاحتجاجات، المنتظر استمرارها يوم الأربعاء، في البداية من أجل معارضة إصلاحات ضريبية أُلغيت الآن لكنها تحولت إلى تحرك ضد الفقر وما تقوله مجموعات حقوقية ومتظاهرون إنه عنف الشرطة.

وقال الكونميبول في بيان إن القرار اتخذ :بسبب الافتقار إلى الضمانات الأمنية من قبل السلطات في كولومبيا.

وأضاف الكونميبول أن مواجهتي إندبندينتي سانتافي ضد ريفر بليت وأتلتيكو ناسيونال ضد أرجنتينوس جونيورز ستقامان فيأسونسيون عاصمة باراغواي الخميس.

كما نُقلت مباراة أخرى بين لا إكويداد ولانوس في كأس سودامريكانا إلى باراغواي.

وتقام المباريات أيضا وسط ارتفاع في حالات كوفيد-19 في جميع أنحاء القارة واستشهد المسؤولون الكولومبيون بهذا العامل في قرار نقل المباريات.

وتأتي المباريات بعد احتجاز 11 عضوا من ناد أرجنتيني آخر هو إندبندينتي وإعادتهم إلى بلادهم من قبل السلطات البرازيلية بعد تأكد إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال إندبندينتي إن لاعبيه : أسيء معاملتهم لأكثر من 20 ساعة بواسطة السلطات الصحية في ولاية باهيا" لكن المباراة التي تأتي ضمن منافسات كأس سودامريكانا ستقام كما هو مقرر يوم الثلاثاء.

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