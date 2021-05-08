.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إنتر يحتفل باللقب أمام سامبدوريا

إنتر
إنتر فاز ببطولة الدوري الجولة الماضية

إنتر يحتفل باللقب أمام سامبدوريا

متابع الغاء المتابعة

ميلان - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قاد هدفان من ألكسيس سانشيز إنتر ميلان للاحتفال بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بطريقة رائعة بعد فوز ساحق 5-1 على سامبدوريا في استاد سان سيرو يوم السبت.

وحسم إنتر لقبه الأول في 11 عاما يوم الأحد الماضي بعد فشل أتالانتا في الفوز على ساسولو، وفي أول مباراة بعد تتويجه بطلا، لم يظهر إنتر أي علامات على التراجع.

وسجل روبرتو جاليارديني الهدف الأول في الدقيقة الرابعة قبل أن يحرز سانشيز هدفه الأول في المباراة من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 26.

وقلص كيتا بالدي الفارق لسامبدوريا في الدقيقة 35 لكن سانشيز نجح مباشرة في وضع الكرة في الشباك في الجهة الأخرى ليعيد تفوق إنتر إلى هدفين.

وفي الشوط الثاني، واصل إنتر سعيه لإحراز الأهداف، وسجل الشاب أندريا بينامونتي هدفه الأول مع النادي في الدقيقة 61، قبل أن يهز لاوتارو مارتينيز الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 70 ليحسم الانتصار.

وبانتصاره الثالث على التوالي في الدوري، رفع إنتر رصيده إلى 84 نقطة بفارق 15 نقطة عن أتلانتا صاحب المركز الثاني قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم. وبقي سامبدوريا في المركز التاسع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي
أحمد عبدالله محمود للعربية.نت: أحمد عبدالله محمود للعربية.نت: "كيرة والجن" حقق حلماً من أحلام عمري
الأكثر قراءة
اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك! اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك!
بـ بـ"قلب مكسور".. إيلون ماسك يضرب بيتكوين مجدداً
كيف عثر مواطن مصري على قطعة أثرية فرعونية؟ كيف عثر مواطن مصري على قطعة أثرية فرعونية؟
شاهد.. ممثل الإخوان بحكومة إسرائيل يدافع عن محمد مرسي شاهد.. ممثل الإخوان بحكومة إسرائيل يدافع عن محمد مرسي
بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل
إعلان إثيوبيا عدم تنفيذ الملء الثاني كاملاً.. مناورة أم تراجع؟ إعلان إثيوبيا عدم تنفيذ الملء الثاني كاملاً.. مناورة أم تراجع؟
قبل أن تذهب
نتنياهو يهاجم الائتلاف الحاكم: لا أحد في إسرائيل سيصوت لبينيت
نتنياهو يهاجم الائتلاف الحاكم: لا أحد في إسرائيل سيصوت لبينيت
اكتشف المزيد