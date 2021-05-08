تشيلسي يؤجل تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

أجل تشيلسي تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب عليه 2 - 1 يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رحيم سترلينغ في الدقيقة 44، وأهدر سيرجيو أجويرو فرصة تسجيل الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، سجل النجم المغربي حكيم زياش هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 63 ثم خطف زميله ماركوس ألونسو هدف الفوز للفريق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وكان مانشستر سيتي بحاجة إلى الفوز في المباراة ليحسم تتويجه باللقب قبل ثلاث مراحل من نهاية المسابقة، لكن زياش وألونسو قلبا موازين المباراة لصالح تشيلسي وأجلا تتويج سيتي باللقب.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 80 نقطة في الصدارة بفارق 13 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة أمام ليفربول إلى جانب مباراته في المرحلة الـ35 المقررة الأحد أمام أستون فيلا ومبارياته في المراحل الثلاث الأخيرة.

بينما رفع تشيلسي رصيده إلى 64 نقطة وصعد إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام ليستر سيتي، صاحب المركز الرابع.