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سيميوني: تناول العشاء "أفضل" من مشاهدة ريال مدريد وإشبيلية

بوسكيتس سيميوني برشلونة أتلتيكو
سيميوني خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع برشلونة

سيميوني: تناول العشاء "أفضل" من مشاهدة ريال مدريد وإشبيلية

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مدريد - رويترز

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أكد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أنه لن يشاهد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأحد بعد تعادل فريقه بدون أهداف مع برشلونة يوم السبت ليمنح جاره أفضلية في صراع اللقب.

وبهذا التعادل يملك المتصدر أتلتيكو 77 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ريال صاحب المركز الثالث والذي قد يقفز للقمة اذا هزم إشبيلية الرابع في جدول الترتيب بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة على فريق سيميوني.

وقد تكون هذه أول مرة يتنازل فيها أتلتيكو عن الصدارة منذ السابع من نوفمبر مع تبقي ثلاث جولات على النهاية، وأبلغ سيميوني مؤتمرا صحفيا: لا أشاهد مباريات الفرق الأخرى ولا أستمتع بذلك لذا أفضل ألا أشاهد.

وأضاف: لا اعتقد أن مشاهدتي ستصنع أي فارق لذا سأتناول العشاء مع عائلتي وسأستعد لمران الاثنين والتركيز في لعب مباراة جيدة أمام ريال سوسييداد يوم الأربعاء، إنه موسم رائع وتتطلع أربعة أندية لأفضل نهاية ممكنة.

وعن لقاء برشلونة قال: سارت المباراة كما كنا نريد وهاجمنا جيدا بالضغط عليهم مع استرداد الكرة ولعبنا بشكل رائع في الشوط الأول والشوط الثاني كان أفضل.

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