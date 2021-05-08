.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كان: بايرن يستهدف اللقب العاشر على التوالي

بايرن
لاعبو بايرن يحتفلون بعد فوزهم باللقب التاسع في بطولة الدوري

كان: بايرن يستهدف اللقب العاشر على التوالي

متابع الغاء المتابعة

ميونخ - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أكد أوليفر كان الرئيس التنفيذي المقبل لنادي بايرن ميونخ أنه حول أنظاره مباشرة إلى الموسم المقبل الذي يتطلع من خلال الفريق لحصد اللقب العاشر على التوالي في الدوري الألماني لكرة القدم بعد نيل اللقب التاسع على التوالي يوم السبت.

وعزز بايرن رقمه القياسي المحلي مع خسارة يوفنتوس للقب الدوري الإيطالي هذا الموسم عقب الفوز به تسع مرات متتالية، وأكد كان أن النادي البافاري يتطلع للفوز باللقب للمرة العاشرة على التوالي والانفراد بالرقم القياسي على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى.

وقال كان لشبكة "سكاي" يوم السبت: نظرا لفوزنا بالكثير من الألقاب فإن الاحتفالات هدأت حدتها بعض الشيء، لقد عادلنا الرقم القياسي ليوفنتوس ومع عدم فوز يوفنتوس هذا العام، فهذا يعني أن بمقدورنا تحقيق ما لم يحققه أي فريق على هذا الكوكب والفوز باللقب للمرة العاشرة على التوالي.

وتزامن إنجاز بايرن مع الجدل الذي أثاره المدرب هانزي فليك بالإعلان عن رحيله عن الفريق عقب نهاية الموسم بعد تصاعد خلافاته مع المدير الرياضي حسن صالح حميديتش.

ويعتقد كان بأن فليك سيتولى تدريب منتخب ألمانيا، مضيفا: يمكنني أن أتخيل أنه سيقبل هذا التحدي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي
أحمد عبدالله محمود للعربية.نت: أحمد عبدالله محمود للعربية.نت: "كيرة والجن" حقق حلماً من أحلام عمري
الأكثر قراءة
اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك! اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك!
بـ بـ"قلب مكسور".. إيلون ماسك يضرب بيتكوين مجدداً
كيف عثر مواطن مصري على قطعة أثرية فرعونية؟ كيف عثر مواطن مصري على قطعة أثرية فرعونية؟
شاهد.. ممثل الإخوان بحكومة إسرائيل يدافع عن محمد مرسي شاهد.. ممثل الإخوان بحكومة إسرائيل يدافع عن محمد مرسي
بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل
إعلان إثيوبيا عدم تنفيذ الملء الثاني كاملاً.. مناورة أم تراجع؟ إعلان إثيوبيا عدم تنفيذ الملء الثاني كاملاً.. مناورة أم تراجع؟
قبل أن تذهب
ترمب يعتبر حظره على فيسبوك إهانة لـ75 مليون أميركي
ترمب يعتبر حظره على فيسبوك إهانة لـ75 مليون أميركي
اكتشف المزيد