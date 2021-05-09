برشلونة يشعر بخيبة أمل.. نيمار استغل المفاوضات لرفع راتبه

كشفت إذاعة "راك1" الكاتالونية صباح يوم الأحد عن خيبة أمل مسؤولي نادي برشلونة الإسباني بعد تمديد البرازيلي نيمار تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025، إذ يشعر المسؤولون عن استغلال النجم البرازيلي لمفاوضاتهم من أجل رفع راتبه مع ناديه الحالي.

وانتهت واحدة من قصص انتقالات الصيف خلال العامين الأخيرين على الأقل، عندما مدد نيمار عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025، إذ كشفت وسائل إعلام أن لاعب برشلونة السابق سيتقاضى 30 مليون يورو سنوياً، مقابل مكافآت للفوز بدوري أبطال أوروبا.



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وقالت الإذاعة الشهيرة: التقى مسؤولو برشلونة مع نيمار في باريس قبل شهر، وأمضوا قرابة يوم كامل مع بعضهم لبحث أمر عودته من جديد إلى الفريق الذي تركه في 2017، وقال لهم بأنه يريد ارتداء قميص برشلونة من جديد ولا يرغب بالاستمرار مع باريس لأنه لا يجد أن المشروع الموجود في نادي العاصمة الفرنسية يحمل الكثير من الأمل.



وواصلت: صدم مسؤولو برشلونة يوم السبت عندما أعلن النادي الباريسي عن تمديد عقد نيمار، إذ شعروا بخيبة أمل ويشعرون كذلك بأن اللاعب البرازيلي استغل المفاوضات من أجل الحصول على المزيد من ناديه الحالي.

وكان نيمار لاعباً في صفوف برشلونة بين عامي 2013-2017 قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل قيمة كسر عقده البالغة 222 مليون يورو في أغلى صفقة انتقال بتاريخ كرة القدم.