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أرسنال يوقع على هبوط وست بروميتش إلى الدرجة الثانية

وست بروميتش أرسنال
وست بروميتش يملك 26 نقطة مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم

أرسنال يوقع على هبوط وست بروميتش إلى الدرجة الثانية

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لندن - رويترز

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هبط وست بروميتش ألبيون من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد بعد خسارته 3-1 خارج ملعبه أمام أرسنال.

وبهذه الهزيمة يحتل وست بروميتش المركز 19 برصيد 26 نقطة، بفارق عشر نقاط خلف بيرنلي، أول فريق خارج منطقة الهبوط، مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

وسجل إميل سميث رو الهدف الأول لأرسنال بتسديدة في الدقيقة 29 وانطلق نيكولا بيبي إلى قلب الملعب من الجناح الأيمن قبل أن يطلق تسديدة لا تصد بقدمه اليسرى بعد ست دقائق لاحقة.

وقلص ماتيوس بيريرا الفارق للضيوف في الدقيقة 67 بعد انطلاقة قوية لكن هدف ويليان في الدقيقة 90 من ركلة حرة أكد انتصار أرسنال ليهبط سام ألاردايس مدرب وست بروميتش من الدوري الممتاز لأول مرة في مسيرته.

وينضم وست بروميتش إلى شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب، الذي هبط بالفعل، في الدرجة الثانية الموسم المقبل.

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