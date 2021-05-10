الدوري الإنجليزي يستهدف عودة كاملة للجماهير

رحب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بإعلان الحكومة البريطانية تخفيف قيود الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19، وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري يوم الاثنين، إن من أولوياته عودة كاملة للجماهير للملاعب الموسم المقبل.

وقالت الحكومة في فبراير الماضي، إنه بموجب المرحلة الثالثة من "خارطة الطريق" المكونة من أربع مراحل، سيتم السماح للملاعب، في حال استيفاء كافة الشروط، بداية من 17 مايو الحالي باستيعاب 50 بالمئة من طاقتها أو 4000 متفرج إيهما أقل.

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وسيُسمح بحضور جماهيري أكبر في الملاعب الكبيرة، بحيث يمكنها استيعاب ما يصل لعشرة آلاف متفرج أو 25 بالمئة من سعتها أيهما أقل.

وأكد بوريس جونسون رئيس الوزراء بريطانيا اليوم أن خارطة الطريقة ستمضي قدما كما هو مخطط لها.

وقال ماسترز: من الرائع رؤية الجماهير تعود للملاعب. لقد افتقدناها كثيرا والدوري الممتاز لم يعد كما كان بدونها. وجود الجماهير سيضمن نهاية رائعة للموسم الحالي.

وتقام المباريات في دوري الأضواء الإنجليزي بدون جماهير منذ يونيو الماضي، باستثناء فترة قصيرة أواخر العام الماضي عندما سُمح لجماهير محدودة بدخول الملاعب قبل عودة حالات إصابة بفيروس كورونا للظهور.

وقال الدوري الممتاز الأسبوع الماضي إن حضور الجماهير في الجولة قبل الأخيرة التي ستقام يومي 18 و19 مايو الحالي والجولة الأخيرة في 23 من الشهر ذاته ستقصتر على جماهير أصحاب الأرض.

وأضاف ماسترز: على الرغم من أن عددا قليلا من جماهير أصحاب الأرض سيحضر مباريات الأسبوع المقبل، لكنها خطوة مهمة في عودة الحياة الطبيعية للملاعب. سنواصل العمل مع الحكومة والسلطات الاخرى لأن أولوياتنا عودة الجماهير للملاعب بكامل طاقتها الاستيعابية بما في ذلك الجماهير في المباريات خارج الأرض مع بداية الموسم المقبل. عندها فقط سنستعيد الدوري الممتاز الحقيقي.

وشاهد نحو 8000 متفرج مانشستر سيتي يهزم توتنهام هوتسبير في نهائي كأس رابطة الأندية في 25 أبريل الماضي، بينما سيشهد نهائي كأس الاتحاد يوم السبت المقبل حضور 21 ألف متفرج.