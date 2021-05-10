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المخضرم روبن يحلم بالمشاركة في بطولة أوروبا

آرين روبن
آرين روبن

المخضرم روبن يحلم بالمشاركة في بطولة أوروبا

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أمستردام - رويترز

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يحلم الجناح الهولندي المخضرم أرين روبن باللعب في نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم الشهر المقبل بعد أن شارك أساسيا للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر مع فريقه غرونينغن الأحد بسبب تعرضه لسلسلة من الإصابات.

وكان روبن (37 عاما) نجم المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-صفر على إمين عندما هيأ فرصتين للتهديف في أطول مشاركة له منذ عودته للدوري الهولندي في العام الماضي.

وقال روبن لاعب بايرن ميونيخ وريال مدريد وتشيلسي السابق إنه شعر بالارتياح لمشاركته خلال 80 دقيقة وألمح إلى إمكانية العودة إلى المنتخب الهولندي في نهائيات بطولة أوروبا 2020 المؤجلة من العام الماضي.

وقال روبن ردا على سؤال حول موقفه من العودة للمنتخب في بطولة أوروبا إذا وجهت إليه الدعوة من المدرب فرانك دي بور: إذا اتصل بي فإنني سأوافق. سيكون هذا جميلا. لكن لابد من التحلي بالواقعية لأنه لابد لي في هذه الحالة أن أكون في كامل اللياقة ومفيدا للفريق. سنرى.

وبصورة غير متوقعة عاد روبن لدوائر الاحتراف من جديد في العام الماضي عندما ارتبط بعقد لمدة عام واحد مع غرونينغن نادي طفولته بعد اعتزاله عقب الفوز بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة مع بايرن ميونيخ. لكن عودته اقتصرت على بضع مشاركات قصيرة فقط بسبب معاناته من عدد من الإصابات بين أكتوبر ومارس.

وشارك روبن في 96 مباراة دولية مع منتخب هولندا كانت أخرها في أكتوبر 2017.

ويستعد دي بور للإعلان عن تشكيلته المبدئية للمنتخب الهولندي قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية في بداية الشهر المقبل.

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