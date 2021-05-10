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تأجيل زيارة باخ إلى اليابان بسبب كورونا

توماس باخ
توماس باخ

تأجيل زيارة باخ إلى اليابان بسبب كورونا

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طوكيو - رويترز

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قال منظمون يوم الاثنين إن زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لليابان المقررة ما بين 17 و18 من مايو الجاري تأجلت بسبب حالة الطوارئ الصحية المطبقة في البلاد للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد سريع العدوى.

وقالت اللجنة المحلية المنظمة للألعاب في بيان: بعد تمديد حالة الطواريء في الأسبوع الماضي وبالنظر إلى مختلف الظروف التي نواجهها حاليا فإن زيارة رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ إلى اليابان المقررة ما بين 17 و18 مايو تأجلت إلى موعد لاحق.

وأضاف البيان: سنستمر في مراقبة وضع جائحة كوفيد-19 إلى جانب أمور أخرى ذات صلة في اليابان وسنحدد موعدا جديدا للزيارة في أقرب فرصة ممكنة.

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