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ثلاثية ميلان تقذف بيوفنتوس إلى المركز الخامس

ميلان يوفنتوس
ميلان رفع رصيده إلى 72 نقطة

ثلاثية ميلان تقذف بيوفنتوس إلى المركز الخامس

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ميلان - د ب أ

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فاز فريق ميلان على مضيفه يوفنتوس 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ميلان بهدف سجله إبراهيم دياز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وأضاف أنتي ريبيتش الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 78، قبل أن يسجل فيكايو توموري الهدف الثالث في الدقيقة 82.

ورفع ميلان رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد يوفنتوس عند 69 نقطة في المركز الخامس.

وصعد فريق أتالانتا للمركز الثاني في جدول الترتيب عقب فوزه على مضيفه بارما 5 - 2.

وسجل أهداف أتالانتا روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 12 وماتيو بيسينا في الدقيقة 52 ولويس مورييل (هدفين) في الدقيقتين 77 و86 وأليكسي ميرانشوك في الدقيقة الأخيرة من المباراة، فيما سجل هدفي بارما خوان برونيتا وسيمون سوم في الدقيقتين 78 و88.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 72 نقطة وقفز للمركز الثاني، فيما توقف رصيد بارما عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر علما بأنه كان قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية قبل هذا اللقاء.

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