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رئيس الاتحاد الإيطالي يهدد باستبعاد يوفنتوس من الدوري

يوفنتوس خلال مباراة ميلان يوم الأحد

رئيس الاتحاد الإيطالي يهدد باستبعاد يوفنتوس من الدوري

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روما - رويترز

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قال غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين إن يوفنتوس سيمنع من المنافسة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي للعبة الشعبية في الموسم المقبل إذا استمر في دوري السوبر الانفصالي المقترح.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن غرافينا قوله : إن لم يحترم يوفنتوس القواعد فإنه سيطرد. وعندما يحل موعد التسجيل للمنافسة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم المقبل سيستبعد النادي من البطولة إن لم يقرر الانسحاب من دوري السوبر.

وانهار مشروع دوري السوبر الانفصالي في أوروبا بعد 48 ساعة فقط من إعلان 12 ناديا بارزا عن انطلاقه في أبريل الماضي وانسحبت منه تسعة أندية ليتبقى فقط برشلونة وريال مدريد يوفنتوس.

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