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رومينيغه يدعو اتحاد الكرة الألماني إلى حسم مصير فليك

فليك بايرن لاتسيو
فليك مدرب بايرن ميونخ

رومينيغه يدعو اتحاد الكرة الألماني إلى حسم مصير فليك

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ميونخ - د ب أ

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يرى كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ، أنه ينبغي على اتحاد الكرة الألماني عدم إهدار أي وقت وتأكيد تعيين هانزي فليك في منصب المدير الفني للمنتخب الأول خلفا ليواخيم لوف.

وقال رومينيغه لصحيفة "بيلد" يوم الاثنين: هانزي سيكون مدربا مثاليا للمنتخب الوطني، لا أريد أن أحدث بلبلة لكني أتخيل أن العديد من الأندية الكبرى مهتمة به.

وتوصل فليك "56 عاما" لاتفاق مع فريقه بايرن ميونخ بشأن إنهاء عقده الممتد حتى 2023 عقب نهاية الموسم الحالي ودخل في مفاوضات بشأن خلافة لوف الذي سيرحل عن تدريب منتخب الماكينات عقب يورو 2020.

وأعرب رومينيغه عن دهشته لعدم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين فليك والمنتخب الألماني.

وأضاف رومينيغه : هناك انطباعا بأن اتحاد الكرة الألماني ينتظر شيئا ما لكني لا أنصح بذلك.

وأكد أن تأكيد التعاقد مع فليك : سيكون رسالة إيجابية لاتحاد الكرة الألماني إذا نجحوا في التعاقد مع هانزي بعد عصر لوف. الأجواء جيدة بالفعل لن يكون هناك من هو أفضل منه.

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