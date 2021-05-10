.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شالكه يلغي تدريبه بعد إصابة لاعب بفيروس كورونا

شالكه
شالكه الألماني

شالكه يلغي تدريبه بعد إصابة لاعب بفيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

برلين - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

ألغى نادي شالكه حصته التدريبية يوم الاثنين وأخضع جميع أعضاء الفريق لجولة جديدة من اختبارات فيروس كورونا المستجد بعدما تبين إصابة لاعب بالعدوى في اختبار سريع أجراه، ليتم وضعه في العزل الطبي لكن دون الكشف عن هويته.

ومن المتوقع ظهور نتائج الاختبارات الجديدة الثلاثاء ، بحسب بيان شالكه ، ولم يتحدد تأثير ذلك على مصير مواجهة الفريق أمام هيرتا برلين يوم الأربعاء.

وكان من المفترض أن يلتقي الفريقان الشهر الماضي لكن هيرتا لم يستطع خوض المباراة نظرا لبقاءه في العزل الطبي عقب تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين والجهاز الفني.

وأشار شالكه: طبيب النادي ومدير مكتب الصحة دكتور باتريك إنجلفينجر سيخاطب السلطات الصحية في جيلسنكيرشن بمجرد ظهور نتائج المسحات ، لمناقشة التدابير التالية اللازمة، وتعهد النادي باتباع كل الإرشادات الصادرة عن السلطات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
"بايدن يكمل ما بدأته"..ماذا قال أوباما عن صديقه الصدوق؟
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
قبل أن تذهب
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
اكتشف المزيد