شالكه يلغي تدريبه بعد إصابة لاعب بفيروس كورونا

ألغى نادي شالكه حصته التدريبية يوم الاثنين وأخضع جميع أعضاء الفريق لجولة جديدة من اختبارات فيروس كورونا المستجد بعدما تبين إصابة لاعب بالعدوى في اختبار سريع أجراه، ليتم وضعه في العزل الطبي لكن دون الكشف عن هويته.

ومن المتوقع ظهور نتائج الاختبارات الجديدة الثلاثاء ، بحسب بيان شالكه ، ولم يتحدد تأثير ذلك على مصير مواجهة الفريق أمام هيرتا برلين يوم الأربعاء.

مادة اعلانية

وكان من المفترض أن يلتقي الفريقان الشهر الماضي لكن هيرتا لم يستطع خوض المباراة نظرا لبقاءه في العزل الطبي عقب تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين والجهاز الفني.

وأشار شالكه: طبيب النادي ومدير مكتب الصحة دكتور باتريك إنجلفينجر سيخاطب السلطات الصحية في جيلسنكيرشن بمجرد ظهور نتائج المسحات ، لمناقشة التدابير التالية اللازمة، وتعهد النادي باتباع كل الإرشادات الصادرة عن السلطات.