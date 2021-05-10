كومان: برشلونة يعاني من إرهاق شديد

لا يزال رونالد كومان مدرب برشلونة يؤمن أن بوسع فريقه التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم رغم أنه أخفق في الفوز على أتلتيكو مدريد المتصدر يوم السبت لكنه قال إن العملاق الكاتالوني لن يتحمل المزيد من العثرات في مبارياته الثلاث المتبقية.

وبتعادله بدون أهداف على ملعبه أمام أتلتيكو يحتل برشلونة المركز الثالث متأخرا بنقطتين عن فريق المدرب دييغو سيميوني ومتساويا مع ريال مدريد الثاني الذي تعادل 2-2 أمام إشبيلية يوم الأحد.

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ويمكن لبرشلونة أن يتصدر الدوري مؤقتا بالفوز في مباراته المقبلة على ليفانتي الثلاثاء، لكن سيتعين على أتلتيكو وريال خسارة المزيد من النقاط في المباريات المقبلة ليضع العملاق الكاتالوني يده على اللقب.

وقال كومان في مؤتمر صحفي: سنقاتل حتى آخر رمق للفوز بلقب الدوري. لم يعد الأمر بأيدينا لكن لا يمكننا تحمل المزيد من الأخطاء.

وقال المدرب الهولندي‭ ‬إن فريقه يعاني من الارهاق بعد موسم صعب وجدول مزدحم بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن عدم وجود مشجعين كان السبب في أقل حصيلة من النقاط يحققها برشلونة في مبارياته على ملعبه منذ موسم 2002-2003.

وقال: الفريق يعاني من إرهاق شديد لكن هكذا حال جميع الفرق خاصة الفرق التي لعبت أيضا في أوروبا أو وصلت إلى المراحل النهائية. كانت هناك مباريات كثيرة وفي النهاية تركت تأثيراتها عليك.

وبلغ برشلونة دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قبل الخروج أمام باريس سان جيرمان. كما وصل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا وفاز على أتلتيك بيلباو.

وقال كومان: اللعب بدون جماهير ترك تأثيرا أيضا ولهذا السبب فقد الفريق الكثير من النقاط على ملعبه. ليس من الطبيعي خوض هذا العدد الكبير من المباريات. في النهاية الفريق الأقوى بدنيا وذهنيا سيفوز باللقب.