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مانشستر يونايتد يفقد خدمات قائده

ماغواير
ماغواير قائد مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يفقد خدمات قائده

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مانشستر - د ب أ

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بات من المقرر أن يغيب هاري ماغواير قائد فريق مانشستر يونايتد، للمرة الأولى عن فريقه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في الوقت الذي يعتزم فيه المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشاير، إجراء تغييرات على تشكيل الفريق في مواجهة ليستر سيتي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن مباراة ليستر والمقرر لها الثلاثاء، تأتي في منتصف جدول مزدحم بالمباريات لمانشستر يونايتد (ثلاث مباريات في خمسة أيام)، فيما قرر سولشاير تأجيل إعلان تشكيل الفريق الأساسي، لمراقبة وضع اللاعبين الذين شاركوا في الفوز 3 - 1 على أستون فيلا الأحد.

وكان سولشاير قد نوه إلى أنه قد يضطر إلى إجراء تغييرات على التشكيل الأساسي مع اقتراب مواجهة ليفربول يوم الخميس، فيما ينتظر مانشستر يونايتد موقف ماجواير، مدافع ليستر سيتي السابق، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في مباراة أستون فيلا على ملعب "فيلا بارك".

وتواصل غياب الثنائي أنطوني مارتيال وفيليب جونز عن الفريق المضيف (مانشستر يونايتد)، فيما غاب دانييل جيمس عن المباريات الأخيرة.

على الجانب الأخر يدخل ليستر سيتي المباراة باحتمالية غياب مدافعه جوني إيفانز عن المباراة التي تقام على ملعب "أولد ترافورد".

وخرج مدافع مانشستر يونايتد السابق عن صفوف ليستر في المباراة التي خسرها أمام نيوكاسل يونايتد 2 - 4، يوم الجمعة الماضي، بعد خروجه من الإحماء، حيث كان يعاني من مشكلة في عقب القدم.

وسيغيب الثنائي هارفي بارنز وجيمس جاستين عن قائمة الفريق الذي يقوده المدرب الأيرلندي الشمالي برايندن روجرز، بسبب إصابتهما في الركبة، فيما من المستبعد أن يشارك ويس مورغان مجددا مع الفريق في الموسم الحالي.

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