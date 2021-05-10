هدف عكسي يحرم إشبيلية من الفوز على ريال مدريد

حرم البرازيلي دييغو كارلوس فريقه إشبيلية من الفوز على مضيفه ريال مدريد، بعدما سجل هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه خلال اللحظات الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 يوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبادر إشبيلية بالتسجيل عبر لاعبه فيرناندو في الدقيقة 22، قبل أن يتعادل ماركو أسينسيو لأصحاب الأرض في الدقيقة 67، وأعاد الكرواتي إيفان راكيتيتش التقدم لإشبيلية من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، فيما سجل دييغو كارلوس لاعب إشبيلية هدف التعادل للريال بالخطأ في مرمى فريقة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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ورفض الريال الهدية التي منحها له منافساه برشلونة وأتلتيكو مدريد، بعد تعادلهما بدون أهداف في لقائهما بالمرحلة ذاتها السبت، حيث كانت النقاط الثلاث للريال اليوم كافية لتصدر الفريق الأبيض ترتيب البطولة بفارق المواجهات المباشرة أمام جاره اللدود أتلتيكو، الذي كان سيتساوى معه في رصيد النقاط.

وبقي الريال في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 75، بفارق المواجهات المباشرة أمام برشلونة، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يبتعد بفارق نقطتين خلف أتلتيكو المتصدر، الذي بات الفريق الوحيد الذي يملك مصير تتويجه باللقب.

في المقابل، ظل إشبيلية، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي عقب خسارته من أتلتيك بلباو في المرحلة الماضية، في المركز الرابع برصيد 71.